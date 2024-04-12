Российской «Эгиде» поменяют характеристики

«Калашников»: противоосколочному одеялу «Эгида» поменяют характеристики

Российскому противоосколочному одеялу «Эгида» поменяют характеристики. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Доработкой изделия занимается НИИ стали по просьбе профильных предприятий. В частности, связисты намереваются при помощи одеяла, которое должно пропускать радиоволны в нужном диапазоне, защитить антенные узлы радиолокационных станций (РЛС) от осколков.

Другое направление — после некоторой доработки «Эгида» способна обеспечивать защиту от обнаружения в инфракрасном диапазоне. Такие изделия НИИ стали планирует начать выпускать с третьего квартала года.

В августе 2023 года в концерне сообщили, что «Эгиду» испытали на полигоне Центрального НИИ точного машиностроения — одеяло задержало более 85 процентов попавших в него осколков после подрыва гранат Ф-1 и РГН.