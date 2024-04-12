Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 12 апреля 2024Наука и техника

Российской «Эгиде» поменяют характеристики

«Калашников»: противоосколочному одеялу «Эгида» поменяют характеристики

Фото: «Открытые технологии Калашников»

Российскому противоосколочному одеялу «Эгида» поменяют характеристики. Об этом в Telegram сообщает концерн «Калашников».

Доработкой изделия занимается НИИ стали по просьбе профильных предприятий. В частности, связисты намереваются при помощи одеяла, которое должно пропускать радиоволны в нужном диапазоне, защитить антенные узлы радиолокационных станций (РЛС) от осколков.

Другое направление — после некоторой доработки «Эгида» способна обеспечивать защиту от обнаружения в инфракрасном диапазоне. Такие изделия НИИ стали планирует начать выпускать с третьего квартала года.

В августе 2023 года в концерне сообщили, что «Эгиду» испытали на полигоне Центрального НИИ точного машиностроения — одеяло задержало более 85 процентов попавших в него осколков после подрыва гранат Ф-1 и РГН.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки начали блокировать платежи из России. В чем причина?

      Мужчина чуть не изнасиловал одну женщину и после этого угнал мотоцикл у другой

      Налоговая решила ликвидировать последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России

      В Москве собрались разобраться с внешним видом и передвижением курьеров

      На видео попало уничтожение танка ВСУ ударным беспилотником

      Россиянка впала в кому после удаления аппендицита

      Канцлера Германии упрекнули в преклонении перед Китаем

      В российском городе девочка-подросток прикурила от Вечного огня

      В России собрались усилить борьбу с теневыми заправками

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше