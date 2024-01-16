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17:48, 16 января 2024Наука и техника

В России разработают защиту для машин спецслужб

«НИИ стали» разработает защиту для небронированных машин спецслужб

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российское предприятие «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») разработает противоосколочную защиту для машин российских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«Освоена новая продуктовая ниша, в рамках которой заключаются договоры на разработку и производство дополнительной противоосколочной защиты на небронированную спецтехнику для ряда российских силовых структур», — говорится в сообщении.

Также предприятие запустило в серию противоосколочное одеяло «Эгида» и титановый шлем «Эльбрус-Т».

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В сентябре 2023 года стало известно, что усовершенствованное противоосколочное одеяло «Эгида-У» производства Научно-исследовательского института стали обеспечивает защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций три и пять метров.

В августе в концерне «Калашников» сообщили, что «Эгиду» испытали на полигоне Центрального НИИ точного машиностроения. Одеяло задержало более 85 процентов попавших в него осколков. Изделие испытывали гранатами Ф-1 и РГН.

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      Даниил Иринин
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