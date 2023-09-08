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17:23, 8 сентября 2023Наука и техника

Названы особенности усовершенствованной «Эгиды»

«Калашников»: противоосколочное одеяло «Эгида-У» защитит от гранат Ф-1 и РГН

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Усовершенствованное противоосколочное одеяло «Эгида-У» производства Научно-исследовательского института (НИИ) стали (входит в «Калашников») обеспечивает защиту от гранат Ф-1 и РГН. Особенности изделия назвали в пресс-службе концерна.

«Противоосколочное одеяло "Эгида-У" (усиленное) производства АО "НИИ стали" гарантирует стопроцентную защиту от гранат Ф-1 и РГН с дистанций 3 и 5 метров. Натурные испытания усиленного одеяла прошли на полигоне ЦНИИточмаш», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что усиленное одеяло стало весить на два килограмма больше базовой версии, а заданный уровень противоосколочной стойкости повысился на 200 метров в секунду (650 метров в секунду). НИИ стали выпускает одеяла «Эгида» и «Эгида-У» серийно.

В августе стало известно, что специалисты НИИ стали успешно испытали противоосколочное одеяло «Эгида» гранатами Ф-1 и РГН. Изделие задержало более 85 процентов попавших в него осколков.

В апреле в «Калашникове» сообщили, что НИИ стали начал серийное производство противоосколочных одеял, которые позволяют оперативно защитить места массового скопления людей.

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    Даниил Иринин
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