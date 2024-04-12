Журналистка Ксения Собчак решила заработать на старой одежде почти миллион рублей, распродав ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитость предлагает к покупке 11 предметов гардероба, среди которых юбки, туфли, пиджаки, свитер, платье и накидка. Так, самой дорогой позицией оказался пиджак за 137 тысяч рублей. Кроме того, Собчак предлагает купить юбку за 87 тысяч рублей.

В то же время самым бюджетным предложением стали туфли за 16 тысяч. При этом отмечается, что общая стоимость всех упомянутых изделий составила 809,3 тысячи рублей.

В январе стилист Рогов решил распродать свои вещи на 140 тысяч рублей. Среди них — куртка за 65 тысяч рублей и брюки стоимостью 25 и 50 тысяч рублей.