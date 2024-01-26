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19:53, 26 января 2024Ценности

Стилист Рогов решил распродать свои вещи на 140 тысяч рублей

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российский стилист Александр Рогов начал распродавать свои поношенные вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитость предлагает к покупке три предмета гардероба. Среди них — куртка за 65 тысяч рублей и брюки стоимостью 25 и 50 тысяч рублей. Отмечается, что общая стоимость всех упомянутых изделий составила 140 тысяч рублей.

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      Екатерина Ештокина
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