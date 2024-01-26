Стилист Рогов решил распродать свои вещи на 140 тысяч рублей

Российский стилист Александр Рогов начал распродавать свои поношенные вещи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитость предлагает к покупке три предмета гардероба. Среди них — куртка за 65 тысяч рублей и брюки стоимостью 25 и 50 тысяч рублей. Отмечается, что общая стоимость всех упомянутых изделий составила 140 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Юлианна Караулова решила заработать миллион рублей на продаже своих старых вещей. В профиле звезды был представлен 31 товар общей стоимостью 1,076 миллиона рублей. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба марок Gucci, Loewe, Moschino, Burberry, Ray Ban и другие.