Юлианна Караулова решила заработать миллион рублей на продаже своих старых вещей

Певица и телеведущая Юлианна Караулова решила заработать миллион рублей на продаже своих старых люксовых вещей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

В профиле звезды представлен 31 товар общей стоимостью 1,076 миллиона рублей. Среди них на продажу выставлены предметы гардероба марок Gucci, Loewe, Moschino, Burberry, Ray Ban и другие. В список вошли разные модели обуви, платья, рубашка и шарф.

На упомянутом сайте также представлены ювелирные украшения — кольцо с бриллиантами за 132 тысячи рублей и серебряная брошь с топазами за 97,5 тысячи рублей. Среди вещей певицы также оказался вечерний клатч за 71 тысячу рублей, мюли за 119 тысяч рублей и кожаная куртка за 59 тысяч рублей.

В сентябре Настасья Самбурская решила распродать свои наряды на 1,3 миллиона рублей. В числе прочего звезда предлагала платье за 101,19 тысячи рублей и мини-юбку за семь тысяч рублей.