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21:43, 12 апреля 2024Россия

Уровень воды реки Урал в Орске снизился

Уровень воды реки Урал в Орске снизился на 139 сантиметров

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Уровень воды на реке Урал в городе Орск Оренбургской области за сутки снизился на 139 сантиметров. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«На остальных реках региона в течения дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 см на Урале в Орске», — отмечается в публикации.

Днем 12 апреля сообщалось, что уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума с начала паводков. Ранее в городе началась массовая эвакуация. Мэр города заявил, что паводковая ситуация стала крайне опасной.

Согласно последним данным, весеннее половодье коснулось 39 российских регионов. Тяжелее всего пришлось Оренбуржью.

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      Екатерина Подвигина
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