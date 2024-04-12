Уровень воды реки Урал в Орске снизился на 139 сантиметров

Уровень воды на реке Урал в городе Орск Оренбургской области за сутки снизился на 139 сантиметров. Об этом сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.

«На остальных реках региона в течения дня уровень снизился от двух сантиметров на Кутутыке в Кувандыке до 139 см на Урале в Орске», — отмечается в публикации.

Днем 12 апреля сообщалось, что уровень воды реки Урал в Оренбурге достиг максимума с начала паводков. Ранее в городе началась массовая эвакуация. Мэр города заявил, что паводковая ситуация стала крайне опасной.

Согласно последним данным, весеннее половодье коснулось 39 российских регионов. Тяжелее всего пришлось Оренбуржью.