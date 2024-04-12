В России опровергли информацию о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана

МИД России: информация о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана — фейк

Информация о приостановке выдачи российских виз гражданам Туркменистана является фейком. Об этом сообщил МИД России в Telegram.

«МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений/переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что информацию распространил новостной сайт, зарегистрированный в Нидерландах. При этом целью таких действий назвали нанесение ущерба отношениям России с дружественным странами. Представители МИД также заявили о «скоординированной кампании недружественных стран по разжиганию межнациональной розни в России» на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокуса». По словам заместителя главы ведомства Шахнозы Нодири, в республику приезжает больше людей, чем уезжает.