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20:39, 12 апреля 2024Бывший СССР

В России опровергли информацию о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана

МИД России: информация о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана — фейк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Информация о приостановке выдачи российских виз гражданам Туркменистана является фейком. Об этом сообщил МИД России в Telegram.

«МИД России и МИД Туркменистана не вели и не ведут никаких обсуждений/переговоров об ужесточении режима двусторонних поездок граждан», — говорится в сообщении дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что информацию распространил новостной сайт, зарегистрированный в Нидерландах. При этом целью таких действий назвали нанесение ущерба отношениям России с дружественным странами. Представители МИД также заявили о «скоординированной кампании недружественных стран по разжиганию межнациональной розни в России» на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана зафиксировало отток трудовых мигрантов из России после теракта в концертном зале «Крокуса». По словам заместителя главы ведомства Шахнозы Нодири, в республику приезжает больше людей, чем уезжает.

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      Александр Курбатов
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