В России отреагировали на отказ ряда банков Китая принимать платежи

Депутат Кирьянов назвал некритичной блокировку платежей из России банками Китая

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на сообщения об отказе ряда банков Китая принимать платежи из России. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал некритичной для национальной экономики ситуацию с блокировкой трансакций из России банками КНР.

Ранее СМИ сообщали, что с конца марта 2024 года китайские банки стали блокировать оплату, поступающую от российских компаний. Уточнялось, что платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже в случае долгосрочных контрактов на производство и поставку.

«Обходные пути всегда могут найтись, не могу распространяться об этих схемах, поскольку не являюсь участником рынка, но (…) у нас есть подтверждение того, что есть некие схемы, при которых обезличивается роль российского покупателя», — сказал Кирьянов.

Ситуация непростая, но я бы не стал оценивать ее как критическую Артем Кирьянов зампред Комитета Госдумы по экономической политике

При этом он не исключил появления аналогичных проблем в дальнейшем. По мнению депутата, риск санкций со стороны Вашингтона влияет на формирование экономической политики крупных мировых держав. «Конечно, такие проблемы будут, и ни одна страна, которая является значимым участником международного разделения труда и производства, не может сказать однозначно, что санкции США ее не волнуют», — пояснил парламентарий.

С середины января 2024 года два китайских банка Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России в юанях. Причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США. Ряд финансовых организаций решил сосредоточиться на трансграничных сделках, разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.

