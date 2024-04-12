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14:57, 12 апреля 2024Экономика

В России отреагировали на отказ ряда банков Китая принимать платежи

Депутат Кирьянов назвал некритичной блокировку платежей из России банками Китая

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов отреагировал на сообщения об отказе ряда банков Китая принимать платежи из России. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал некритичной для национальной экономики ситуацию с блокировкой трансакций из России банками КНР.

Ранее СМИ сообщали, что с конца марта 2024 года китайские банки стали блокировать оплату, поступающую от российских компаний. Уточнялось, что платежи за компоненты для сборки электроники монопольный поставщик стал отклонять даже в случае долгосрочных контрактов на производство и поставку.

«Обходные пути всегда могут найтись, не могу распространяться об этих схемах, поскольку не являюсь участником рынка, но (…) у нас есть подтверждение того, что есть некие схемы, при которых обезличивается роль российского покупателя», — сказал Кирьянов.

Ситуация непростая, но я бы не стал оценивать ее как критическую

Артем Кирьяновзампред Комитета Госдумы по экономической политике

При этом он не исключил появления аналогичных проблем в дальнейшем. По мнению депутата, риск санкций со стороны Вашингтона влияет на формирование экономической политики крупных мировых держав. «Конечно, такие проблемы будут, и ни одна страна, которая является значимым участником международного разделения труда и производства, не может сказать однозначно, что санкции США ее не волнуют», — пояснил парламентарий.

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С середины января 2024 года два китайских банка Ping An Bank и Bank of Ningbo, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций страны, перестали принимать платежи из России в юанях. Причиной такого шага могли стать опасения вторичных санкций и давление со стороны США. Ряд финансовых организаций решил сосредоточиться на трансграничных сделках, разорвать связь с клиентами из санкционного списка и отказаться от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте.

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      Кирилл Садовский
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