В России заявили о страхе МАГАТЭ обвинить Украину в атаках на ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ боится назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о страхе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинить Украину в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Ульянов назвал украинцев «неприкасаемыми». «Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они — жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку дронов на ЗАЭС безответственной и опасной. Он добавил, что МАГАТЭ неоднократно призывало проявлять военную сдержанность и указывало на серьезность угрозы ядерной безопасности из-за подобных действий.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.