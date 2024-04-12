Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:23, 12 апреля 2024Мир

В России заявили о страхе МАГАТЭ обвинить Украину в атаках на ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов: МАГАТЭ боится назвать Украину виновной в атаках на ЗАЭС
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о страхе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обвинить Украину в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Ульянов назвал украинцев «неприкасаемыми». «Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они — жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками», — подчеркнул он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку дронов на ЗАЭС безответственной и опасной. Он добавил, что МАГАТЭ неоднократно призывало проявлять военную сдержанность и указывало на серьезность угрозы ядерной безопасности из-за подобных действий.

7 апреля Вооруженные силы Украины атаковали купол шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Лукашенко обсудили счастье Украины. Президент РФ оценил конференцию в Швейцарии и «отказ» Москвы от переговоров

      Адвокат Чикатило погиб под Луганском

      Губернатор Ростовской области сообщил об атаке беспилотников

      В России заявили о страхе МАГАТЭ обвинить Украину в атаках на ЗАЭС

      В ДНР объяснили стратегическое значение взятия Часова Яра

      На Западе озвучили цель Путина в украинском конфликте

      В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи

      Мужчина с сотнями любовниц рассказал о тяжелых последствиях пристрастия к сексу

      Молодая женщина рассказала о жизни с редким расстройством менструации

      Путин поручил выделить деньги на развитие космической ядерной энергетики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше