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01:54, 12 апреля 2024Мир

Власти США передадут десятки миллионов долларов Украине для модернизации ПВО

Власти США передадут 138 миллионов долларов Украине для модернизации ПВО

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Соединенных Штатов передадут Киеву 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказала американский посол на Украине Бриджит Бринк в соцсети X.

«Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн на критически важную модернизацию системы ПВО», — отметила она.

По словам Бринк, финансирование поможет сохранить работоспособность противовоздушной обороны Украины.

Ранее президент Молдавии Майя Санду призвала передать Украине больше противовоздушной обороны. В свою очередь, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что больше всего ВСУ сейчас не хватает средств противовоздушной обороны. По его словам, это главная уязвимость украинской армии.

Кроме того, несколькими днями ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко».

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      Марина Совина
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