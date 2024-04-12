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09:31, 12 апреля 2024Забота о себе

Врач предупредила о неприятных последствиях слишком ранних подъемов

Терапевт Раджа: слишком ранние подъемы ослабляют иммунитет и память

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Слишком ранние подъемы могут пагубно влиять на здоровье, предупредила британский терапевт Анита Раджа. О неприятных последствиях систематического недосыпа она рассказала в беседе с Metro.

Недосып при слишком ранних подъемах, заявила врач, ослабляет иммунитет, поскольку контролирующие воспаление белки цитокины выделяются именно во время сна. Кроме того, по ее словам, малое количество сна дурно влияет на продуктивность и мотивацию. «От 23 до 45 процентов людей ежегодно теряют до двух рабочих недель из-за снижения продуктивности, обусловленного недосыпом. Уставший мозг — как уставшая мышца, которая просто не сможет выдержать марафон, пока не отдохнула», — объяснила Раджа.

Кроме того, продолжила она, при недосыпе слабеет память, потому что мозг не в состоянии «записать» воспоминания, ухудшаются настроение и ментальное здоровье. Раджа также напомнила об исследованиях, связывающих систематический недосып с развитием ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Отсутствие сна, указала она, влияет на метаболлизм глюкозы, что и может привести к подобным последствиям.

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      Александра Лисица
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