«Авангард» подпишет олимпийского призера из Канады

Омский «Авангард» подпишет контракт с олимпийским призером из Канады Веем

В омский «Авангард» перейдет олимпийский призер из Канады Линден Вей. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб подпишет с хоккеистом однолетнее соглашение. В «Авангарде» отметили, что хотели видеть Вейя в составе раньше, но возникли проблемы с предыдущим контрактом.

«Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — говорится в заявлении.

32-летний Вей провел прошедший сезон в немецком «Адлер Мангейм». Ранее игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за казахстанский «Барыс», петербургский СКА и московский ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019. В составе сборной Канады он стал бронзовым призером Олимпиады-2018.