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04:54, 13 апреля 2024Мир

Австрия призвала своих граждан покинуть Иран

В МИД Австрии призвали граждан покинуть Иран из-за напряженности в регионе

Фото: WANA NEWS AGENCY / Reuters

В МИД Австрии призвали граждан стран воздержаться от поездок в Иран и покинуть страну тех, кто в ней уже находится. Об этом передает ТАСС.

«В связи с нынешней напряженной ситуацией в регионе в ближайшие дни можно ожидать повышенный уровень опасности», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этой ситуацией авиалинии Австрии отменили полеты в Тегеран до 18 апреля.

Ранее с подобными предупреждениями для своих граждан выступили МИД ФРГ, Франции, а также Словении.

Телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Иран может нанести удар по Израилю 12 апреля. В свою очередь Минобороны Израиля выразило готовность обороняться в случае нападения Ирана.

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      Марина Совина
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