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20:52, 13 апреля 2024Бывший СССР

Число погибших при обстреле Токмака ВСУ выросло до 11 человек

Балицкий: число погибших в Токмаке в результате атаки ВСУ достигло 11 человек

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Число погибших после атаки на город Токмак в Запорожской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) выросло и достигло 11 человек. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Балицкий заявил, что в ходе продолжающегося разбора завалов после совершенного ВСУ 12 апреля обстрела города Токмак спасатели обнаружили тело еще одной погибшей. Таким образом, в результате атаки пострадали 20 человек, погибли 11, двое пропали без вести. В настоящее время продолжаются поиски женщины с малолетним ребенком.

Губернатор отметил, что большую помощь в разборе завалов оперативным службам Запорожской области оказывает аварийная бригада из Пензенской области. «Администрация Токмака составляет списки на выплату материальной помощи. Выплаты в размере одного миллиона рублей получат родственники погибших, 750 тысяч — тяжелораненые, 500 тысяч — средней степени тяжести, 250 тысяч — получившие легкие ранения или контузию», — рассказал Балицкий. Также, по его словам, помощь будет оказана людям, потерявшим жилье.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела по Токмаку 12 апреля были частично разрушены пять жилых домов, среди которых три двухэтажных, рассчитанных на восемь квартир, один частный и один пятиэтажный.

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      Наталья Обрядина
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