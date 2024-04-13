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05:18, 13 апреля 2024Бывший СССР

Раскрыта новая должность экс-министра обороны Украины

Экс-министр обороны Украины Резников начал работать в «Институте будущего»
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников стал новым директором программ безопасности и обороны в украинском «Институте будущего». Об этом сообщил соучредитель института Игорь Лиски в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лиски разместил на своей странице групповую фотографию, на которой он изображен с Резниковым и директором экономических программ института Анатолием Амелиным. Он также добавил, что программа безопасности и обороны является наиболее актуальной на данный момент.

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«Мы твердо верим, что именно Алексей Резников сможет придать новый импульс сектору обороны и безопасности нашей страны. Мы ждем ваших идей и сотрудничества», — заключил соучредитель института.

4 сентября прошлого года Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Украинский президент Владимир Зеленский объяснял свое решение отправить Резникова в отставку тем, что «министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

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