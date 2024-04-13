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23:09, 13 апреля 2024Спорт

Гол и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить в дерби

Гол и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс» в дерби НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В основное время дерби завершилось со счетом 2:2. Лучшая команда определилась в серии буллитов. «Рейнджерс» помог победить российский форвард Артемий Панарин, который отметился голом в основное время и реализовал решающий буллит.

Панарин продлил результативную серию до 12 матчей. Нападающий набрал 779-е очко в регулярных чемпионатах лиги и сравнялся по этому показателю с соотечественником Павлом Буре. Хоккеисты делят 12-е место в списке лучших бомбардиров среди российских игроков.

Всего в текущем сезоне Панарин провел 81 игр. В его активе 48 голов и 70 результативных передач. 32-летний нападающий выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.

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      Дарья Коршунова
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