Губернатор Курганской области призвал к эвакуации

Губернатор Курганской области Шумков призвал жителей Кургана эвакуироваться

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что под угрозой затопления может оказаться центральная часть Кургана. Об этом Шумков сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, уровень воды в Звериноголовском составляет чуть менее десяти метров, а в Кургане более четырех метров. Шумков подчеркнул, что в регионе объявлена превентивная эвакуация, идет оповещение населения. «Если вы все не выедете заблаговременно, то отсидеться на чердаке и крыше может не получиться», — призвал местных жителей эвакуироваться Шумков.

«Соберите документы и ценные вещи. Позаботьтесь о своих детях, стариках, соседях и маломобильных родственниках. Уберите домашних животных из зон подтопления. Перегоните автомобили из гаражей с правобережной и прибрежной левой части города. И выезжайте», — заявил губернатор.

Вадим Шумков призвал граждан собрать родственников и домашних животных, документы, ценные вещи. «Позднее вы можете не успеть по объективным причинам — от резкого подъема воды в ночное время с отключением света до транспортных пробок», — заявил Шумков.

Ранее в администрации Кургана сообщили, что уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырос на 7 сантиметров за 12 часов, он достиг отметки в 416 сантиметров. По данным МЧС, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.