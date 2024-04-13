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07:14, 13 апреля 2024Россия

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос на семь сантиметров за 12 часов

Уровень воды в реке Тобол в Кургане вырос за 12 часов на семь сантиметров

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырос на 7 сантиметров за 12 часов, он достиг отметки в 416 сантиметров. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Власти региона объявили, что «большая вода» с более южных территорий области, где уже складывается сложная обстановка в связи с паводком, движется на север, то есть на Курган. По данным пресс-службы МЧС по Курганской области, пик паводка придется на 14-15 апреля.

Ранее в МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области. На этой территории сохраняется режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По последним данным, под водой остаются более 500 жилых домов и приусадебных участков.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС отмечают, что таких паводков в затопленных местностях не фиксировали никогда.

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      Марина Совина
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