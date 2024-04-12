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07:40, 12 апреля 2024Россия

В МЧС сообщили о сотнях остающихся затопленными объектах в Курганской области

МЧС Курганской области: затоплены свыше 500 домов и приусадебных участков

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

В Курганской области затопленными остаются сотни объектов — 205 жилых домов и 320 приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, заявление приводится в Telegram-канале службы.

Из публикации следует, что под водой остаются более 500 объектов. Кроме того, по сообщению спасателей, затоплен один мост и семь участков автодорог.

«От воды освободилось 12 приусадебных участков и 1 участок автомобильной дороги», — добавили в МЧС.

Ранее власти Оренбургской области показали снятые дроном кадры с затопленными домами.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркивают, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, по Уралу и Поволжью обстановка оценивается как достаточно сложная.

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      Марк Леонов
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