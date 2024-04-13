Ливан закрыл воздушное пространство после атаки Ирана на Израиль

Ливан закрыл воздушное пространство после атаки Ирана на Израиль

Ливан закрыл воздушное пространство после атаки Ирана на Израиль. Об этом со ссылкой на министерство транспорта и общественных работ страны сообщает ТАСС.

«В качестве меры предосторожности принято решение о закрытии воздушного пространства Ливана с 01:00 до 07:00 [время совпадает с московским]», — поведали в ведомстве.

Ранее о запрете полетов российских авиакомпаний в Ирак, Израиль и Иордании заявили в Росавиации.

