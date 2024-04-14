Российским авиакомпаниям запретили полеты над тремя странами

Росавиация запретила полеты над Израилем, Ираком и Иорданией

Росавиация сообщила, что рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией временно остановлены до снятия ограничений. Об этом ведомство написало в Telegram-канале. Как утверждается в публикации, данное решение было принято на фоне выпуска извещения летному составу (NOTAM).

Ранее высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Иран запустил по Израилю множество ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он заявил, что речь может идти о сотнях дронов.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала перехватывать иранские беспилотники над Сирией и Иорданией. Сделать это получилось благодаря «воздушному зонтику», который создали Соединенные Штаты Америки и региональные союзники государства.