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00:24, 14 апреля 2024Мир

Израиль начал перехватывать иранские БПЛА над Сирией и Иорданией

Армия обороны Израиля начала сбивать иранские дроны на Сирией и Иорданией

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала перехватывать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Сирией и Иорданией. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Отмечается, что сделать это удалось благодаря «воздушному зонтику», который создали США и региональные союзники.

Иран атаковал Израиль беспилотниками вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

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      Марина Совина
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