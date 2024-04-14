Израиль начал перехватывать иранские БПЛА над Сирией и Иорданией

Армия обороны Израиля начала сбивать иранские дроны на Сирией и Иорданией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала перехватывать иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) над Сирией и Иорданией. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Отмечается, что сделать это удалось благодаря «воздушному зонтику», который создали США и региональные союзники.

Иран атаковал Израиль беспилотниками вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов.

Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.