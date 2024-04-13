Напавшего на людей в ТЦ Сиднея пытались остановить криками на русском

7News: напавшего на людей в ТЦ Сиднея пытался остановить русскоговорящий мужчина

Напавшего с ножом на людей в торговом центре (ТЦ) Westfield Bondi Junction в пригороде Сиднея в Австралии пытался остановить мужчина, предположительно, кричавший на русском языке. Об этом сообщает австралийский телеканал 7News со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы произошедшего утверждают, что мужчина кричал «Отойди!», в одиночку встав на пути вооруженного ножом преступника, и, держа в руках столб, пытался не дать ему пройти по эскалатору.

Ранее 13 апреля неизвестный мужчина совершил нападение на посетителей крупного торгового центра в Сиднее. Мужчина был вооружен ножом и напал как минимум на 14 человек. Нападавшего ликвидировал прибывший на место происшествия сотрудник полиции.

Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук рассказал, что полиции на данный момент ничего не известно о мотивах или идеологии нападавшего.