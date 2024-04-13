Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:04, 13 апреля 2024Мир

Напавшего на людей в ТЦ Сиднея пытались остановить криками на русском

7News: напавшего на людей в ТЦ Сиднея пытался остановить русскоговорящий мужчина

Напавшего с ножом на людей в торговом центре (ТЦ) Westfield Bondi Junction в пригороде Сиднея в Австралии пытался остановить мужчина, предположительно, кричавший на русском языке. Об этом сообщает австралийский телеканал 7News со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы произошедшего утверждают, что мужчина кричал «Отойди!», в одиночку встав на пути вооруженного ножом преступника, и, держа в руках столб, пытался не дать ему пройти по эскалатору.

Ранее 13 апреля неизвестный мужчина совершил нападение на посетителей крупного торгового центра в Сиднее. Мужчина был вооружен ножом и напал как минимум на 14 человек. Нападавшего ликвидировал прибывший на место происшествия сотрудник полиции.

Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук рассказал, что полиции на данный момент ничего не известно о мотивах или идеологии нападавшего.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Возле здания правительства Владимирской области бросили коктейли Молотова. Целью атаки мог быть вице-губернатор

      В селах Курганской области из-за наводнения началась эвакуация

      Число погибших при обстреле Токмака ВСУ выросло до 11 человек

      В России снесли единственный храм ПЦУ

      Пострадавшая от «кислотного маньяка» девушка раскрыла подробности нападения

      Зеленский запросил четверть запасов ЗРК Patriot в мире

      Напавшего на людей в ТЦ Сиднея пытались остановить криками на русском

      В России отреагировали на решение региона отказаться от парада на 9 Мая

      Названа личность кинувшего коктейли Молотова в здание правительства во Владимире

      В США указали на свидетельство скорого окончания конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше