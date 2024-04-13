«Это была бойня». Мужчина зарезал шесть человек в австралийском ТЦ. Что об этом известно?

В Сиднее неизвестный устроил массовую резню в ТЦ Westfield Bondi Junction

Неизвестный мужчина совершил нападение на посетителей крупного торгового центра (ТЦ) Westfield Bondi Junction в пригороде Сиднея в Австралии.

Мужчина был вооружен ножом, которым зарезал, по имеющимся данным, шесть человек. Помимо них, пострадали еще как минимум восемь человек.

На место происшествия прибыли офицеры из всех подразделений полиции Сиднея. Федеральная полиция Австралии при необходимости готова задействовать группу по борьбе с терроризмом.

Фото: Steve Markham / AAP Image / Reuters

Очевидцы рассказали о нападении

«Я увидела женщину, которая лежала на полу в магазине. Я не смогла хорошенько ее разглядеть. Я бежала. Но творилось какое-то безумие, это была бойня», — рассказала одна из посетительниц торгового центра.

Еще один свидетель поделился подробностями о злоумышленнике. По его словам, он бегал по ТЦ с ножом и нападал на людей. «Действовал, похоже, случайным образом», — отметил очевидец.

Другая свидетельница рассказала, как происходило нападение. «Мы просто смотрели, поскольку все так делали, пытаясь понять, что происходит», — сказала она. После этого, по ее словам, в их сторону побежали люди, а затем раздался выстрел.

В посольстве России в Австралии заявили, что данных о пострадавших россиянах нет.

Пострадавших доставили в больницы

Бригады скорой помощи доставили восемь пациентов, включая ребенка, в больницы по всему Сиднею. Среди них также есть один ребенок.

Фото: Bianca De Marchi / AAP Image / Reuters

Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук рассказал, что полиции на данный момент ничего не известно о мотивах или идеологии нападавшего. По его словам, установлен лишь факт, что 40-летний мужчина действовал в одиночку.

В полиции заявили, что нападение в ТЦ не связано с терроризмом

Произошедшее в торговом центре не связано с терроризмом, заявили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Известно, что в данный момент местные правоохранительные органы не придерживаются такой версии. «Это не террористический инцидент», — отметили в ведомстве. Расследование нападения будет продолжаться, предварительно, несколько дней.