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01:53, 14 апреля 2024Мир

В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских ракет в направлении Израиля

ЦАХАЛ подтвердил запуск иранских ракет в направлении Израиля

Фото: Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via Reuters

В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в направлении территории Государства Израиль. Пожалуйста, будьте начеку и следуйте указаниям тылового командования», — заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Помимо ракет Иран запустил в направлении Израиля до 500 ударных беспилотников.

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      Марина Совина
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