В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских ракет в направлении Израиля

ЦАХАЛ подтвердил запуск иранских ракет в направлении Израиля

В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в направлении территории Государства Израиль. Пожалуйста, будьте начеку и следуйте указаниям тылового командования», — заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Помимо ракет Иран запустил в направлении Израиля до 500 ударных беспилотников.