В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских ракет в направлении Израиля
ЦАХАЛ подтвердил запуск иранских ракет в направлении Израиля
В ЦАХАЛ подтвердили запуск иранских ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает ТАСС.
«Некоторое время назад Иран запустил ракеты со своей территории в направлении территории Государства Израиль. Пожалуйста, будьте начеку и следуйте указаниям тылового командования», — заявил представитель израильской армии Даниэль Хагари.
Помимо ракет Иран запустил в направлении Израиля до 500 ударных беспилотников.