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11:50, 13 апреля 2024Спорт

Жирков назвал способ вырастить русского Мбаппе

Жирков: для появления «русского Мбаппе» африканцы должны родить детей в России

Фото: Panoramic Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков назвал способ вырастить «русского Мбаппе». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Если будет Олимпиада какая-нибудь в России и из Африки спортсмены будут приезжать, тогда появится», — пошутил экс-спортсмен. Он добавил, что для появления топового футболиста африканские спортсмены должны приехать в Россию и родить здесь детей.

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

На данный момент в европейских чемпионатах играет несколько российских футболистов. Среди наиболее известных — Александр Головин, представляющий «Монако», Алексей Миранчук, выступающий в итальянской «Аталанте», Далер Кузяев — во французском «Гавре», Арсен Захарян — в испанском «Реале Сосьедад». Александр Кокорин из итальянской «Фиорентины» находится в аренде в кипрском «Арисе».

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      Анастасия Борисова
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