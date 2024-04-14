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16:32, 14 апреля 2024Мир

Американский политолог назвал способ завершения конфликта на Украине

Политолог Миршаймер: для завершения конфликта Киеву необходимо стать нейтральным

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для завершения конфликта Киеву необходимо стать «нейтральным» и разорвать связи с Вашингтоном. Такое мнение в ходе дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке высказал американский политолог Джон Миршаймер, сообщает РИА Новости.

Для создания «нейтральной Украины» требуется разрыв стратегической связи Украины и США, убежден Миршаймер. Он дал понять, что не видит другого способа завершить существующий конфликт.

Продолжение финансовых вливаний в Украину со стороны Штатов не поменяет ситуацию, считает американский профессор. Он убежден, что преимущество РФ в этом вопросе будет только расти, поскольку разница потенциалов двух стран (России и Украины) очень велика.

Ранее в США назвали дату рассмотрения проекта помощи Украине. Это произойдет на следующей неделе, спрогнозировала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Скорее всего, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представит пакет помощи Израилю совместно с проектом выделения Киеву 60 миллиардов долларов. По словам министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина, 50 миллиардов из этой суммы «потекут через промышленную базу США» и создадут хорошие рабочие места для американцев в десятках штатов.

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      Лилиана Набиуллина
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