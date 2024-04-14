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08:12, 14 апреля 2024Бывший СССР

Число погибших при обстреле Токмака ВСУ возросло

Балицкий: число жертв атаки ВСУ на Токмак выросло до 16 человек
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Число жертв атаки на Токмак со стороны Украины выросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Отмечается, что спасатели обнаружили тела четырех человек, в том числе одного ребенка, во время разбора завалов. Одного пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. «Разбор завалов и поиски продолжаются», — добавил глава региона.

В результате атаки были ранены 20 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии, еще восемь переведены на стационарное лечение, сообщил Балицкий.

12 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области. После атаки без газоснабжения остались 25 частных домов и 9 многоэтажек.

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      Марина Совина
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