Погиб ребенок, десятки жителей ранены. ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области, в результате атаки погиб ребенок, местные жители получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены
Рогов уточнил количество жертв обстрела
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале уточнил число погибших во время обстрела Токмака.
По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребенок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы
Он также показал кадры разрушенных зданий, среди них два двухэтажных дома, они получили серьезные повреждения, обвалились крыши и стены, начался пожар.
Без газоснабжения остались более 30 домов
Балицкий сообщил, что без газоснабжения после удара по Токмаку остались 25 частных домов и девять многоэтажек, в которых проживает гражданское население.
Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь
Информацию подтвердил Рогов. Он уточнил, что продолжается тушение пожара и разбор завалов. Чиновник допустил, что под завалами могут находиться люди, передает РИА Новости.
4 апреля украинские войска обстреляли жилой квартал в Токмаке, снаряд попал в один из частных домов. В результате удара было разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, произошла утечка газа, отмечали в оперативных службах.
Ранее этот населенный пункт подвергался обстрелу со стороны ВСУ в конце января. Сообщалось, что украинская армия наносит удары по мирному городу из ракетных систем залпового огня с неизбирательными снарядами.