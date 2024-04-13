Погиб ребенок, десятки жителей ранены. ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожье, погиб ребенок, десятки ранены

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области, в результате атаки погиб ребенок, местные жители получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

Рогов уточнил количество жертв обстрела

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале уточнил число погибших во время обстрела Токмака.

По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребенок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы Владимир Рогов председатель движения «Мы вместе с Россией»

Он также показал кадры разрушенных зданий, среди них два двухэтажных дома, они получили серьезные повреждения, обвалились крыши и стены, начался пожар.

Без газоснабжения остались более 30 домов

Балицкий сообщил, что без газоснабжения после удара по Токмаку остались 25 частных домов и девять многоэтажек, в которых проживает гражданское население.

Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь Евгений Балицкий губернатор Запорожской области

Информацию подтвердил Рогов. Он уточнил, что продолжается тушение пожара и разбор завалов. Чиновник допустил, что под завалами могут находиться люди, передает РИА Новости.

4 апреля украинские войска обстреляли жилой квартал в Токмаке, снаряд попал в один из частных домов. В результате удара было разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, произошла утечка газа, отмечали в оперативных службах.

Ранее этот населенный пункт подвергался обстрелу со стороны ВСУ в конце января. Сообщалось, что украинская армия наносит удары по мирному городу из ракетных систем залпового огня с неизбирательными снарядами.