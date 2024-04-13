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00:07, 13 апреля 2024Бывший СССР

Погиб ребенок, десятки жителей ранены. ВСУ атаковали город Токмак в Запорожской области

Балицкий: ВСУ нанесли удар по Токмаку в Запорожье, погиб ребенок, десятки ранены
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области, в результате атаки погиб ребенок, местные жители получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате обстрела со стороны ВСУ многоквартирного сектора Токмака есть погибшие, среди которых один ребенок, десятки жителей тяжело ранены

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области
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Рогов уточнил количество жертв обстрела

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале уточнил число погибших во время обстрела Токмака.

По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребенок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы

Владимир Роговпредседатель движения «Мы вместе с Россией»

Он также показал кадры разрушенных зданий, среди них два двухэтажных дома, они получили серьезные повреждения, обвалились крыши и стены, начался пожар.

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Без газоснабжения остались более 30 домов

Балицкий сообщил, что без газоснабжения после удара по Токмаку остались 25 частных домов и девять многоэтажек, в которых проживает гражданское население.

Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

Информацию подтвердил Рогов. Он уточнил, что продолжается тушение пожара и разбор завалов. Чиновник допустил, что под завалами могут находиться люди, передает РИА Новости.

4 апреля украинские войска обстреляли жилой квартал в Токмаке, снаряд попал в один из частных домов. В результате удара было разрушено домовладение, осколочные повреждения получил газопровод, произошла утечка газа, отмечали в оперативных службах.

Ранее этот населенный пункт подвергался обстрелу со стороны ВСУ в конце января. Сообщалось, что украинская армия наносит удары по мирному городу из ракетных систем залпового огня с неизбирательными снарядами.

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      Марина Совина
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