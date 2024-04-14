Закон регулирует возможность выращивания определенных растений и грибов на садовых и дачных участках, напомнили в Роскачестве. «Лента.ру» узнала в ведомстве про запрещенные к посадке в России растения и грибы, а также об ответственности, которая может последовать из-за нарушения норм закона.

Россиянам посоветовали отказаться от посадки ряда растений

Список растений и грибов, которые нельзя выращивать на садовом участке, зафиксирован в постановлении правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации...».

«Уголовная ответственность наступает за выращивание определенного количества растений, конкретное на каждый вид можно проверить в постановлении. Но лучше не высаживать такие растения вообще, поскольку существует также административная ответственность. (...) Чаще всего вопросы вызывает выращивание мака. На самом деле запрещены только те его разновидности, которые указаны в списке. Остальные сорта можно смело выращивать в декоративных или кулинарных целях», — подчеркивается в материале Роскачества.

Что касается растений, в постановлении приводится конкретный список, и он на момент публикации статьи таков:

Что касается растений, в постановлении приводится конкретный список, и он на момент публикации статьи таков: банистериопсис каапи; гармала; голубой лотос; диплоптерис кабрерана; ибога; ипомея трехцветная; кактус, содержащий мескалин, и другие виды кактуса, содержащие мескалин; кат; кокаиновый куст; конопля; мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства; мимоза хостилис; митрагина прекрасная — кратом; психотрия зеленая; роза гавайская; турбина щитковидная; шалфей предсказателей; эфедра Роскачество пресс-служба ведомства

Дачникам запретили выращивать содержащие псилоцибин и псилоцин грибы

«Казалось бы, грибы собирают, а не выращивают. Но сейчас все более популярными становятся домашние грибницы, ухаживать за которыми просто, и можно получать урожай прямо "у порога" дачного дома. Но выбирать вид грибов нужно аккуратно! В постановлении указывается, что нельзя выращивать грибы "любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин" (природное психоделическое пролекарственное наркотическое соединение, производимое более чем 200 видами грибов)», — уточнили в ведомстве.

На территории России произрастают и наиболее распространены (из списка с псилоцибином) следующие виды: панзолус, гимнопилус, коноцибе, волоконница зеленая, волоконница хохлатковая, плютей синеногий, плютей ивовый, мицена синеногая, псилоциба прямоногая, псилоциба полуланцетовая, псилоциба окаймленная Роскачество пресс-служба ведомства

В Роскачестве также заметили, что выращивание от 20 плодовых тел за один раз будет считаться культивированием в крупном размере, а от 200 плодовых тел — в особо крупном размере. В ведомстве также обратили внимание на то, что мухоморы, несмотря на опасность для здоровья человека, не относятся к списку запрещенных к выращиванию грибов.

Меры наказания за выращивание запрещенных растений и грибов доходят до лишения свободы

«За выращивание, культивирование (то есть осознанный уход за растениями с целью получить цветы или семена, за грибницей с целью получить грибы) вышеуказанных растений и грибов положены различные наказания в зависимости от тяжести нарушения (ст. 231 УК РФ)», — уточнили в Роскачестве.

При крупном размере это может быть штраф до 300 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или даже ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Если же будет установлен особо крупный размер, то виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового Роскачество пресс-служба ведомства

Более того, как пояснили в ведомстве, незаконное культивирование упомянутых растений и грибов в размерах ниже указанных может повлечь привлечение к административной ответственности по статье 10.5.1. КоАП РФ с наказанием в виде штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток; для юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Ранее дачников предупредили о штрафах за некоторые постройки. Так, депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в 2024 году дачников могут оштрафовать за некоторые незаконные постройки, в том числе рядом с забором соседей.