Мэр города призвал принимать душ парами и отказаться от гигиены

Мэр Боготы призвал жителей Колумбии принимать душ парами, чтобы экономить воду

Мэр Боготы — столицы Колумбии — Карлос Фернандо Галан призвал людей принимать душ парами, чтобы экономить воду. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что в этом году явление Эль-Ниньо привело к уменьшению числа осадков и засухам в Южной Америке. Из-за этого в Боготе возник дефицит водных ресурсов. Сообщается, что запасов воды городу может хватить примерно на 54 дня.

«Принимайте душ вдвоем. Это учебное упражнение по экономии воды, и ничего больше. Подобные вещи нам очень помогут», — заявил мэр Боготы. Также он попросил жителей столицы рассмотреть вариант отказа от повседневной гигиены. В частности, Галан попросил горожан не принимать душ, если они не собираются выходить на улицу в этот день.

Ранее сообщалось, что власти Зимбабве объявили бедствие из-за сильной засухи. Уточнялось, что она также была вызвана явлением Эль-Ниньо, при котором температура поверхности воды в Тихом океане аномально повышается.