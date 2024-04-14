Медведев объяснил попытку США сдержать конфликт на Ближнем Востоке

Медведев: США сдерживают конфликт на Востоке, а на Украине инвестируют в смерть

США сдерживают конфликт на Ближнем Востоке в связи с рисками для своей национальной безопасности, в то время как на Украине они продолжают инвестировать в смерть. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его цитирует ТАСС.

«Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность», — сказал чиновник.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что военные объекты США на Ближнем Востоке станут легитимной целью для атаки в случае, если Вашингтон поможет Израилю в нанесении ответного удара.