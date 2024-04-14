Мэром Таллина избрали социал-демократа Евгения Осиновского

Мэром Таллина избрали русскоязычного социал-демократа Евгения Осиновского. Об этом сообщил телеканал ERR.

В воскресенье, 14 апреля, состоялось внеочередное городское собрание для избрания нового мэра и утверждения новой городской управы. В результате главой Таллина станет единственный участник голосования — член Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Его избрали лишь с третьего раза, поскольку в первых двух турах, которые также состоялись сегодня, ему не удавалось набрать более половины необходимых голосов членов собрания.

В третьем туре за него проголосовал 41 депутат из 79. Уточняется, что бывший градоначальник Михаил Кылварт подал от имени Центристской партии Эстонии протест, так как, по их мнению, во время голосования были нарушены правила процедуры, поскольку один из депутатов сделал снимок его бюллетеня, однако члены собрания Таллина отклонили рассмотрение протеста,

В состав городской управы вошли восемь вице-мэров — представителей Социал-демократической партии, «Партии реформ», «Отечества» и «Эстонии 200».

Назначение нового мэра связано с отставкой предыдущего градоначальника — в конце марта Михаилу Кылварту выразили недоверие 37 депутатов Таллиннского горсобрания. Поводом для этого стало решение уездного суда, который признал, что тот был замешан в коррупции.

Ранее в апрелеhttps://lenta.ru/news/2024/04/01/v-estonii-prodolzhat-popytki-lishit-rossiyan-prava-golosa-na-mestnyh-vyborah/, что в Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах.