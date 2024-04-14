Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:53, 14 апреля 2024Бывший СССР

Мэром Таллина избрали русскоязычного социал-демократа

Мэром Таллина избрали социал-демократа Евгения Осиновского

Фото: Peter Seyfferth / Globallookpress.com

Мэром Таллина избрали русскоязычного социал-демократа Евгения Осиновского. Об этом сообщил телеканал ERR.

В воскресенье, 14 апреля, состоялось внеочередное городское собрание для избрания нового мэра и утверждения новой городской управы. В результате главой Таллина станет единственный участник голосования — член Социал-демократической партии Евгений Осиновский. Его избрали лишь с третьего раза, поскольку в первых двух турах, которые также состоялись сегодня, ему не удавалось набрать более половины необходимых голосов членов собрания.

В третьем туре за него проголосовал 41 депутат из 79. Уточняется, что бывший градоначальник Михаил Кылварт подал от имени Центристской партии Эстонии протест, так как, по их мнению, во время голосования были нарушены правила процедуры, поскольку один из депутатов сделал снимок его бюллетеня, однако члены собрания Таллина отклонили рассмотрение протеста,

В состав городской управы вошли восемь вице-мэров — представителей Социал-демократической партии, «Партии реформ», «Отечества» и «Эстонии 200».

Назначение нового мэра связано с отставкой предыдущего градоначальника — в конце марта Михаилу Кылварту выразили недоверие 37 депутатов Таллиннского горсобрания. Поводом для этого стало решение уездного суда, который признал, что тот был замешан в коррупции.

Ранее в апрелеhttps://lenta.ru/news/2024/04/01/v-estonii-prodolzhat-popytki-lishit-rossiyan-prava-golosa-na-mestnyh-vyborah/, что в Эстонии продолжат попытки лишить россиян права голоса на местных выборах.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили необычный ударный беспилотник. Чем он примечателен и кому принадлежит?

      В США предрекли исчезновение Украины как государства в случае атак по АЭС

      В Орске от воды освободились 3,2 тысячи домов

      Украинцы бросились получать загранпаспорта из-за закона о мобилизации

      Полковник назвал главную битву на линии фронта с Украиной

      ВСУ начали проверки после потерь позиций у Часового Яра

      Российская актриса умерла после тяжелой болезни

      Россиянка побывала в Тбилиси и описала поездку фразой «почти все знают русский»

      Рабочие устроили массовую драку с камнями и палками на стройке в Москве

      Мэр города призвал принимать душ парами и отказаться от гигиены

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше