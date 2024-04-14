Посла Ирана вызвали в Нидерланды после атаки на Израиль

Исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинсе Слот вызвала иранского посла в Гааге после атаки Ирана на Израиль. Об этом она сообщила в соцсети X.

«Я решила вызвать иранского посла в Гааге, чтобы выразить наше осуждение опасной атаки Ирана на Израиль прошлой ночью», — отметила она.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран в ответ на авиаудар по консульскому отделу посольства страны в Дамаске запустил по территории Израиля более 300 ракет и беспилотников. Пуски проходили также с территории Ирака, Ливана и Йемена.

Позже в Израиле заявили, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом дальнего радиуса действия Arrow.

В свою очередь, лидеры стран «Большой семерки» осудили удар Ирана по Израилю. Страны G7 также выразили свою полную поддержу и солидарность Израилю.

