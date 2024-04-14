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18:05, 14 апреля 2024Культура

Российская актриса умерла после тяжелой болезни

Актриса Электротеатра «Станиславский» Головина умерла в возрасте 49 лет

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В возрасте 49 лет в ночь на 14 апреля умерла актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина, о чем театр сообщил на своем сайте.

Там пояснили, что последние несколько лет Головина боролась с неназванной тяжелой болезнью. «Театр скорбит и приносит глубокие соболезнования семье Инны. Мы будем помнить замечательную актрису, нашу дорогую коллегу, яркую женщину, прекрасного человека», — добавили в некрологе.

«Станиславский» рассказал, что Головина окончила театральный факультет Саратовской консерватории, после нескольких лет работы в театрах Саратова и Краснодара перебралась в Москву, окончила ВГИК и в сентябре 2003 года была приглашена в Театр имени К. С. Станиславского. «Музыкальная, обладавшая голосом, богатым на оттенки, Инна Головина прекрасно пела, и ее номера в серии наших концертов ElectroVoice вызывали неизменное восхищение», — говорится в публикации.

В начале апреля актриса и режиссер Вера Чехова, приходившаяся родственницей писателю Антону Чехову, умерла в Берлине в возрасте 83 лет.

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