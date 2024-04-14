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13:08, 14 апреля 2024Россия

Российские войска улучшили положение на южнодонецком направлении СВО

Минобороны России заявило об улучшении положения на южнодонецком направлении СВО
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Восток» улучшили положение на южнодонецком направлении специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады территориальной обороны возле Чаривного Запорожской области и Урожайного Донецкой народной республики (ДНР). В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 21 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 782 танка и других боевых бронемашин, 502 зенитных ракетных комплекса, 20 867 беспилотников, 583 самолета и 270 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с января по апрель 2024 года ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 80 тысяч человек, а также более 14 тысяч единиц вооружений. При этом более 1200 единиц потерянной техники приходится на танки и бронетехнику.

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      Сергей Истомин
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