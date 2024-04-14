Российские войска улучшили положение на южнодонецком направлении СВО

Минобороны России заявило об улучшении положения на южнодонецком направлении СВО

Подразделения российской группировки войск «Восток» улучшили положение на южнодонецком направлении специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска нанесли поражение формированиям 1-й бригады нацгвардии Украины и 108-й бригады территориальной обороны возле Чаривного Запорожской области и Урожайного Донецкой народной республики (ДНР). В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 21 010 единиц военной автомобильной спецтехники, 8866 орудий полевой артиллерии и минометов, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 782 танка и других боевых бронемашин, 502 зенитных ракетных комплекса, 20 867 беспилотников, 583 самолета и 270 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с января по апрель 2024 года ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 80 тысяч человек, а также более 14 тысяч единиц вооружений. При этом более 1200 единиц потерянной техники приходится на танки и бронетехнику.