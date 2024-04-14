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18:52, 14 апреля 2024Мир

Сербия отказалась покупать у России истребители из-за конфликта на Украине

Financial Times: Сербия отказалась покупать у России истребители из-за Украины

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Сербия почти согласовала сделку с Францией по истребителям, отказавшись от покупки самолетов у России из-за конфликта на Украине. Об этом пишет The Financial Times.

Белград приготовился купить 12 истребителей четвертого поколения Dassault Rafale, каждый стоимостью три миллиарда долларов, что станет крупнейшей оружейной сделкой Сербии. Отмечается, что сделка согласована более чем на 90 процентов.

Отмечается, что также Сербией обсуждается покупка французских радарных и ракетных систем, кроме того, были размещены заказы на транспортные самолеты Airbus.

По словам собеседника издания, Сербия испытывает ряд проблем, связанных с необходимостью технического обслуживания советских вооружений. Отмечается, что при всем желании Белград не может покупать запчасти у России из-за международной политической обстановки.

На вооружении у ВС Сербии стоят советские истребители МиГ-29, срок службы которых истекает в 2030-х. В 2021 году, до начала на Украине полномасштабных боев, Белград выбирал между закупками самолетов у Франции и России.

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      Леонид Немов
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