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10:59, 14 апреля 2024Мир

Стало известно о возможном нахождении россиян на захваченном Ираном судне

Shot: на захваченном спецназом Ирана судне находятся моряки из Приморского края

Фото: Unsplash

На захваченном спецназом Ирана в Ормузском проливе коммерческом судне MSC Aries могут находиться моряки из Приморского края. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным канала, речь идет о моряках из Приморского края.

Контейнеровоз был перехвачен 13 апреля спецназом подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции) в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно шло под португальским флагом, принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. В лондонской компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group, подтвердили связь с захваченным судном.

Отмечается, что в момент захвата в танкере находилось 25 членов экипажа. Это граждане России, Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

В ответ на действия иранского спецназа глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал Европейский союз признать КСИР террористической организацией. По его словам, КСИР захватил португальское гражданское грузовое судно, принадлежащее стране-члену ЕС, при этом заявляя, что оно принадлежит Израилю.

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      Алина Гончарова
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