ЦАХАЛ заявил о продолжении перехвата иранских ракет

Представитель ЦАХАЛ Хагари: Израиль продолжает перехватывать иранские ракеты

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что атака Ирана на государство еще не завершилась, самолеты Военно-воздушных сил страны продолжают перехватывать выпущенные ракеты. Об этом пишет ТАСС.

«У нас очень сильная защита, но мы еще не можем сказать, что инцидент завершился. Мы действуем по заранее подготовленному плану, и у нас есть оперативные планы для любого сценария развития событий», — высказался он.

Ранее высокопоставленные лица в Тегеране заявили, что Иран готов «обрушить ад» на Израиль, если тот решит ответить на массированную атаку по своей территории. Они указали, что в случае, если Тель-Авив нанесет ответный удар, Иран усилит свои налеты. Следующий ответ будет немедленным и более суровым, предупредили чиновники.