Боец ВСУ пообещал перестрелять политиков Украины за отмену демобилизации

Украинские военные возмутились решением об отмене демобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

После исключения демобилизации из принятого Верховной Радой законопроекта в Одессе прошел опрос среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Многие из них осудили такое решение правительства.

«Я их перестреляю всех. То есть я сейчас встаю, иду на войну, а они тут отрастили животы и будут сидеть в Верховной Раде?» — отреагировал один из солдат.

Другой опрошенный заявил, что самовольно покинет воинскую часть. Остальные респонденты отметили, что негативно относятся к отмене демобилизации. Они подчеркнули, что «такого не должно быть».

Сложное положение на фронте признал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в последние дни ситуация становится все тяжелее. Наибольшие трудности встречаются на донецком направлении.

