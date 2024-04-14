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18:09, 14 апреля 2024Бывший СССР

Украинцы бросились получать загранпаспорта из-за закона о мобилизации

Украинцы за границей бросились получать загранпаспорт из-за закона о мобилизации

В польской Варшаве граждане Украины выстроились в огромные очереди за загранпаспортами из-за закона о мобилизации. Внимание на ситуацию в одной европейской столице, которую сняли на видео, обратила интернет-газета «Страна» в Telegram.

На записи, сделанной гражданином Украины в субботу, 13 апреля, можно увидеть толпу из нескольких десятков человек, состоящую в основном из мужчин. В момент съемки женский голос за кадром называет фамилию одного из присутствующих для выдачи паспорта. Источник уточняет, что украинцы хотят получить документы до вступления в силу закона о мобилизации, согласно которому выдача паспортов за границей для военнообязанных будет осуществляться только после предъявления военного билета. Ранее аналогичные очереди наблюдались в столице Чехии, Праге.

В этот же день стало известно, что Зеленский может подписать закон, ужесточающий мобилизацию, в течение двух недель. Согласно ему, уклоняющиеся от мобилизации будут наказываться. Кроме того, в документ была добавлена поправка, исключающая демобилизацию военнослужащего через 36 месяцев службы.

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      Полина Кислицына
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