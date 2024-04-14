На Украине назвали сроки подписания Зеленским ужесточающего мобилизацию закона

Зеленский может подписать ужесточающий мобилизацию закон в течение двух недель

Названы сроки, в которые президент Украины Владимир Зеленский может подписать законопроект, ужесточающий мобилизацию в стране. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, его слова приводит РИА Новости.

Сообщается, что украинский лидер может подписать документ в течение двух недель.

При этом Корниенко отметил, что часть норм вступит в силу сразу после публикации закона. Другие же предписания станут обязательными к исполнению через месяц.

Ранее Корниенко назвал последствие мобилизации на Украине. По его словам, за это время в стране выросло число аспирантов. Он также подчеркнул, что в стране существует проблема с учетом электронных повесток.

11 апреля Верховная Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Согласно документу, уклоняющиеся от мобилизации будут наказываться. Кроме того, в документ была добавлена поправка, исключающая демобилизацию военнослужащего через 36 месяцев службы.