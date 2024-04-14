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21:18, 14 апреля 2024Мир

В Белом доме заявили о готовности США защищать Израиль

Белый дом: США готовы безоговорочно встать на защиту Израиля

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Соединенные Штаты готовы безоговорочно встать на защиту Израиля, несмотря на все разногласия, если тот снова подвергнется нападению. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Белого дома, пишет РИА Новости.

«На мой взгляд, на протяжении последних 10 дней мы продемонстрировали, что, несмотря на наличие некоторых разногласий, США поддерживают Израиль и безоговорочно встанут на его защиту», — отметил он.

По словам представителя Белого дома, Штаты рассматривают субботнюю атаку Тегерана против Израиля как безрассудный и опасный акт. Как отметил чиновник, «Израиль ясно дал понять, что не ищет значительной эскалации с Ираном».

Ночная атака Ирана против Израиля к серьезным разрушениям не привела, резюмировал он.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Ранее в Пентагоне рассказали, что Иран в ходе атаки на Израиль нарушил воздушное пространство соседних арабских стран.

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      Марина Совина
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