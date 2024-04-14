В США предрекли исчезновение Украины как государства в случае атак по АЭС

Риттер: удары ВСУ по АЭС гарантируют исчезновение Украины как государства

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по атомной электростанции (АЭС) приведут к ее исчезновению как государства. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер YouТube-каналу Dialogue Works.

По мнению Риттера, ВСУ продолжат атаки на АЭС, чтобы убедить своих союзников в существовании надвигающейся катастрофы и втянуть в конфликт НАТО, надеясь, что альянс поможет избежать поражения от России. «Это просто снова гарантирует, что преступная группировка, известная как Украина, прекратит свое существование», — сказал бывший разведчик.

Он задался вопросом, как можно оправдать существование правительства, которое сознательно создает разрушительные условия, угрожающие не только его собственному народу и России, но и всему миру.

Ранее ВСУ ударили по 1-му микрорайону города Энергодара, расположенному около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, атаки Украины на объект могут вестись с одобрения США.

