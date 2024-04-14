В украинском военкомате избили пришедшую за мужем женщину

В военкомате Хмельницкой области избили женщину, которая пришла за мужем

В украинском военкомате избили женщину, которая пришла за своим мужем. Об этом сообщает местное издание «Телеграф» со ссылкой на общественную организацию «Доста Украина».

Инцидент произошел в городе Дунаевцы Хмельницкой области. «В общественной организации "Доста Украина" заявили об избиении женщины, которая пришла узнать в ТЦК [территориальный центр комплектования, военкомат] в Дунаевцах Хмельницкой области, почему не отпускают мужа, у которого есть документы, что его мать нуждается в постоянном уходе из-за состояния здоровья», — сказано в публикации. Уточняется, что у пострадавшей также отобрали телефон, после чего ее выгнали из помещения и толкнули, в результате чего женщина упала и ударилась головой об асфальт.

Между тем в оперативном командовании (ОК) «Запад» ВСУ утверждают, что пришедшая в военкомат украинка отказывалась покидать помещение военкомата и игнорировала требования полицейских, после чего «справила в нем свои физиологические потребности».

Ранее в апреле стало известно, что привлекли к ответственности нищего и больного мужчину, проигнорировавшего три явки в военкомат.