Во Франции заявили о призыве Зеленского к войне НАТО против БРИКС

Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Так политик прокомментировал слова украинского лидера о необходимости единого ответа на действия России и Ирана. «Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!» — сказал он.

Филиппо считает, что такая позиция главы Украины неудивительна, поскольку ее разделяют и западные партнеры Зеленского. «Не позволяйте никому попасться в эту грубую ловушку», — добавил политик.

Ранее Филиппо заявил, что Зеленский находится в тяжелом положении. Таким образом он отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, который обратил внимание на обострение обстановки в Донбассе в последние дни.