Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 14 апреля 2024Мир

Во Франции заявили о призыве Зеленского к войне НАТО против БРИКС

Филиппо: Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к началу мировой войны НАТО против БРИКС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Так политик прокомментировал слова украинского лидера о необходимости единого ответа на действия России и Ирана. «Зеленский использует драматические события на Ближнем Востоке, призывая к "единому глобальному ответу Ирану и России"! Короче говоря, он призывает к мировой войне НАТО против БРИКС!» — сказал он.

Филиппо считает, что такая позиция главы Украины неудивительна, поскольку ее разделяют и западные партнеры Зеленского. «Не позволяйте никому попасться в эту грубую ловушку», — добавил политик.

Ранее Филиппо заявил, что Зеленский находится в тяжелом положении. Таким образом он отреагировал на слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, который обратил внимание на обострение обстановки в Донбассе в последние дни.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

      В Израиле назвали атаку Ирана объявлением войны

      Российские войска улучшили позиции в зоне СВО

      Во Франции заявили о призыве Зеленского к войне НАТО против БРИКС

      Симоньян вспомнила слова Жириновского о всеми забытой Украине

      Зеленский заявил о сложном положении ВСУ

      В МИД Украины ответили на просьбу США не бомбить НПЗ России

      Курьер спас российского ветерана от телефонных мошенников

      В США предупредили Украину о потере крупного города

      Кокорин пробил мимо пустых ворот в матче чемпионата Кипра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше