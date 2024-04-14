Военкоры обнаружили новую группировку российских войск в зоне СВО

«Военкоры Русской Весны»: в зоне СВО появилась шестая группировка войск «Север»

В зоне специальной военной операции (СВО) появилась шестая группировка войск ВС России — «Север». Военнослужащие в составе новой группировки ведут бои на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях, изменения обнаружили в сегодняшних сводках Минобороны авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Группировка «Север» впервые фигурирует в сводках МО РФ 14 апреля. Ранее подразделения, ведущие боевые действия в приграничных районах, называли группировкой прикрытия государственной границы.

В оборонном ведомстве сообщили о первых успехах «Севера»: бойцы при поддержки авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Терновой, Гатища Харьковской области и Радянского Сумской области.

Ранее Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при помощи расчетов РСЗО «Град» при атаке на ВСУ. В результате российские военные уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений противника на артемовском направлении.