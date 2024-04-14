Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:29, 14 апреля 2024Россия

Военкоры обнаружили новую группировку российских войск в зоне СВО

«Военкоры Русской Весны»: в зоне СВО появилась шестая группировка войск «Север»

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) появилась шестая группировка войск ВС России — «Север». Военнослужащие в составе новой группировки ведут бои на границе России в Белгородской, Курской и Брянской областях, изменения обнаружили в сегодняшних сводках Минобороны авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Группировка «Север» впервые фигурирует в сводках МО РФ 14 апреля. Ранее подразделения, ведущие боевые действия в приграничных районах, называли группировкой прикрытия государственной границы.

В оборонном ведомстве сообщили о первых успехах «Севера»: бойцы при поддержки авиации и артиллерии поразили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) неподалеку от Терновой, Гатища Харьковской области и Радянского Сумской области.

Ранее Минобороны заявило о применении тактики «огневой карусели» при помощи расчетов РСЗО «Град» при атаке на ВСУ. В результате российские военные уничтожили замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений противника на артемовском направлении.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Захарова ответила на призыв Израиля осудить удар Ирана. Она напомнила, что Тель-Авив ни разу не осуждал атаки Украины

      В ООН прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

      США призвали ООН осудить атаку Ирана на Израиль

      После массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

      Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

      Военкоры обнаружили новую группировку российских войск в зоне СВО

      На российском рынке вторичного жилья заметили стагнацию

      В США назвали условие завершения конфликта на Украине

      На Украине резко высказались о будущем страны

      Украинские военные отреагировали на отмену демобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше