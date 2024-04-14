ВСУ начали проверки после потерь позиций у Часового Яра

ВСУ начали проверки в 67-й бригаде после потерь позиций у Часового Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады «Добровольческий украинский корпус» (ДУК) после потери ею позиций у Часова Яра. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

«После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных», — пишет издание.

Отмечается, что украинское военное руководство интересует, почему были потеряны критически важные позиции «таким мотивированным подразделением как ДУК».

Ранее стало известно, что украинская армия пытается усилить оборону в городе Часов Яр. Чтобы обеспечить «адекватное реагирование на действия противника» и укрепить оборону украинских войск, решено усилить действующие бригады боеприпасами, дронами и средствами РЭБ, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.