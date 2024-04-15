Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:45, 15 апреля 2024Ценности

60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

60-летняя певица Лолита Милявская снялась в интервью без макияжа

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Российская эстрадная певица Лолита Милявская снялась в программе журналистки Ксении Собчак без косметики. Соответствующее видео опубликована в Youtube-канале «Осторожно, Собчак».

60-летняя знаменитость предстала перед камерой в сером трикотажном костюме, состоящем из юбки-миди и водолазки с длинным рукавами. Помимо этого, звезда надела черные удлиненные ботинки на небольшой платформе.

Помимо этого, в интервью исполнительница отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность с мелкими косметическими дефектами в виде морщин и пигментных пятен. В качестве аксессуаров артистка выбрала очки для зрения, жемчужное ожерелье и наручные часы.

Известно, что Лолита приняла участие в выпуске, посвященном 75-летию певицы Аллы Пугачевой.

В декабре 2023 года 60-летняя Лолита пришла на вечеринку Ивлеевой в нижнем белье. Исполнительница появилась на публике в прозрачном облегающем тело комбинезоне белого цвета, надетом поверх черного кружевного белья.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      США хотят сорвать российский проект «Арктик СПГ-2». Что они для этого делают и могут ли добиться успеха?

      Появились подробности о хранившей в московском офисе украинский дрон компании

      Глава Минобороны Израиля заявил США о необходимости удара по Ирану

      Продюсер популярного шоу на ТНТ пожаловался на нытье участниц

      Девушка съела крокодила и едва не лишилась зрения из-за редкого паразита

      60-летняя Лолита снялась в интервью без макияжа

      Начался суд над Трампом по делу о подкупе порноактрисы

      В ЦБ раскрыли способ борьбы с ростом цен в России

      СБУ задержала трех таможенных чиновников за обложение импортеров «данью»

      Раскрыт статус жены популярного российского блогера по его уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше